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СНГ 08.11.2018 14:54

Путин прибыл в Казахстан, где пройдет саммит ОДКБ и форум межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Казахстан, в ходе которого посетит Астану и Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области).

Самолет главы государства совершил посадку в столице Казахстана, где В.Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ожидается, что президенты РФ, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и и.о. премьера Армении обменяются мнениями по ключевым вопросам региональной и международной безопасности. Также от саммита ждут решение вопроса о новом генеральном секретаре ОДКБ, который будет обсуждаться в закрытом режиме в виду его "чувствительности".

Лидеры стран ОДКБ подпишут большой пакет документов, в том числе политическую декларацию и заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов, выступающих на стороне международных террористических организаций.

В пятницу В.Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проведут в Петропавловске, где примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, посвященного развитию туристического потенциала РФ и Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]