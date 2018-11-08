Путин прибыл в Казахстан, где пройдет саммит ОДКБ и форум межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Казахстан, в ходе которого посетит Астану и Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области).

Самолет главы государства совершил посадку в столице Казахстана, где В.Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ожидается, что президенты РФ, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и и.о. премьера Армении обменяются мнениями по ключевым вопросам региональной и международной безопасности. Также от саммита ждут решение вопроса о новом генеральном секретаре ОДКБ, который будет обсуждаться в закрытом режиме в виду его "чувствительности".

Лидеры стран ОДКБ подпишут большой пакет документов, в том числе политическую декларацию и заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов, выступающих на стороне международных террористических организаций.

В пятницу В.Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проведут в Петропавловске, где примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, посвященного развитию туристического потенциала РФ и Казахстана.