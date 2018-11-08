Россия поставила Филиппинам партию гранатометов

Филиппины получили партию российских ручных противотанковых гранатометов (РПГ), заявил "Интерфаксу" министр обороны страны Делфин Лорензана на оборонной выставке в Индонезии.

"Мы уже получили из России небольшую партию РПГ. Но это только начало сотрудничества между военными двух стран", - сказал он.

24 октября 2017 года сообщалось о подписании контракта на поставку Филиппинам гранатомётов РПГ-7В2 и выстрелов к ним. Контракт тогда завизировали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и министр обороны Филиппин Д.Лорензана.

РПГ-7В2 - модификация российского гранатомета РПГ. Согласно данным производителя (НПО "Базальт"), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2 поражает современные танки и другую бронированную и небронированную технику, огневые точки и живую силу в зданиях и сооружениях из кирпича, железобетона и деревоземляных укрытиях.