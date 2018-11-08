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СНГ 08.11.2018 16:05

Россия поставила Филиппинам партию гранатометов

Филиппины получили партию российских ручных противотанковых гранатометов (РПГ), заявил "Интерфаксу" министр обороны страны Делфин Лорензана на оборонной выставке в Индонезии.

"Мы уже получили из России небольшую партию РПГ. Но это только начало сотрудничества между военными двух стран", - сказал он.

24 октября 2017 года сообщалось о подписании контракта на поставку Филиппинам гранатомётов РПГ-7В2 и выстрелов к ним. Контракт тогда завизировали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и министр обороны Филиппин Д.Лорензана.

РПГ-7В2 - модификация российского гранатомета РПГ. Согласно данным производителя (НПО "Базальт"), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В2 поражает современные танки и другую бронированную и небронированную технику, огневые точки и живую силу в зданиях и сооружениях из кирпича, железобетона и деревоземляных укрытиях.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, ГРАНАТОМЕТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]