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Дальнее зарубежье 08.11.2018 15:11

Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек - СМИ

В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния в ходе стрельбы погибли 12 человек, сообщает телеканал Си-эн-эн.

Один из погибших - помощник шерифа.

Изначально данных о погибших не поступало, появлялись сообщения лишь об 11 пострадавших.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.

Нападавший произвел около 30 выстрелов, он мертв, сообщили в канцелярии шерифа округа.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]