Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек - СМИ

В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния в ходе стрельбы погибли 12 человек, сообщает телеканал Си-эн-эн.

Один из погибших - помощник шерифа.

Изначально данных о погибших не поступало, появлялись сообщения лишь об 11 пострадавших.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.

Нападавший произвел около 30 выстрелов, он мертв, сообщили в канцелярии шерифа округа.