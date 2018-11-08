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СНГ 08.11.2018 17:32

В Астане началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав государств организации

В Астане началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, главы государств организации встречаются в узком формате.

"Рад вас приветствовать в нашей новой столице Астане по случаю проведения очередного саммита ОДКБ. Выражаю всем членам совета коллективной безопасности признательность, что вы лично принимаете сегодня участие на этой мероприятии",- сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая сессию СКБ ОДКБ.

"В рамках сессии будет заслушана информация секретариата ОДКБ, подведены итоги председательства Казахстана в 2018 году, обсуждены актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности наших стран. Также киргизская сторона представит приоритетные направления своего председательства в ОДКБ", - добавил президент Казахстана, отметив, что участникам также предстоит "высказаться по текущей международной обстановке, актуальным вопросам взаимодействия".

Далее встреча в узком формате продолжилась без участия СМИ.

На встрече присутствуют и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, САММИТ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]