В Астане началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав государств организации

В Астане началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, главы государств организации встречаются в узком формате.

"Рад вас приветствовать в нашей новой столице Астане по случаю проведения очередного саммита ОДКБ. Выражаю всем членам совета коллективной безопасности признательность, что вы лично принимаете сегодня участие на этой мероприятии",- сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая сессию СКБ ОДКБ.

"В рамках сессии будет заслушана информация секретариата ОДКБ, подведены итоги председательства Казахстана в 2018 году, обсуждены актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности наших стран. Также киргизская сторона представит приоритетные направления своего председательства в ОДКБ", - добавил президент Казахстана, отметив, что участникам также предстоит "высказаться по текущей международной обстановке, актуальным вопросам взаимодействия".

Далее встреча в узком формате продолжилась без участия СМИ.

На встрече присутствуют и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин.