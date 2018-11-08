Землетрясение магнитудой 4 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 18:29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение магнитудой 4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,6 находился на глубине 15 км в 203 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.