Землетрясение магнитудой 4 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 18:29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение магнитудой 4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.
Эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,6 находился на глубине 15 км в 203 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»