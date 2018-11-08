Участники ОДКБ обсудят новую кандидатуру на пост генсека Организации 6 декабря в Санкт-Петербурге - Назарбаев

Главы государств-участников ОДКБ примут окончательное решение по новому генеральному секретарю организации на встрече в декабре в Санкт-Петербурге, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"6 декабря у нас будет встреча в Санкт-Петербурге, там мы примем окончательное решение", - сказал Н. Назарбаев на вопрос журналиста об избрании нового генсека в ходе брифинга по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане в среду.