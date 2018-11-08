Следующий генсек ОДКБ должен быть из Белоруссии - Назарбаев

Следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Белоруссия", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
"Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны", - добавил глава Казахстана.
Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Ю.Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
В четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что решения по генсеку ОДКБ в ходе саммита организации в Астане не принято, занимать эту должность остается В.Семериков. "Будут решать чуть позже", - сказал Н.Патрушев журналистам в четверг.
В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что "значительное время было уделено вопросу выбора кандидатуры генерального секретаря ОДКБ". "Условились главы государств и правительств принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге", - заявил Д.Песков.
В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»