Татнефть за 10 месяцев увеличила добычу на 0,9%

Группа "Татнефть" в январе-октябре добыла 24,345 млн тонн нефти, что на 0,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В том числе в октябре добыто 2,554 млн тонн.
В частности, АО "Татнефть" за 10 месяцев добыто 24,062 млн тонн (рост на 1%), из них в октябре - 2,524 млн тонн.
За пределами Татарстана дочерними компаниями добыто в январе-октябре 283 тыс. тонн (снижение на 3,7%), в прошлом месяце - 29 тыс. тонн.
Добыча сверхвязкой нефти с начала года составила 1,604 млн тонн (рост на 22%), в октябре - 171,6 тыс. тонн.
Сервисными предприятиями для "Татнефти" (MOEX:TATN) построено и сдано 496 новых скважин (снижение на 23%), в том числе 289 для эксплуатационных нужд, 12 разведочных и 195 для добычи сверхвязкой нефти.
Также "Татнефть" сообщила, что комплекс "ТАНЕКО" в январе-октябре переработал 7,165 млн тонн нефти (в октябре -735,3 тыс. тонн), произвел 7,286 млн тонн нефтепродуктов (746,9 тыс. тонн).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»