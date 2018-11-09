Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 17° 11 Ноя 16° 12 Ноя 11°

ТЭК 09.11.2018 10:51

Татнефть за 10 месяцев увеличила добычу на 0,9%

Группа "Татнефть" в январе-октябре добыла 24,345 млн тонн нефти, что на 0,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В том числе в октябре добыто 2,554 млн тонн.

В частности, АО "Татнефть" за 10 месяцев добыто 24,062 млн тонн (рост на 1%), из них в октябре - 2,524 млн тонн.

За пределами Татарстана дочерними компаниями добыто в январе-октябре 283 тыс. тонн (снижение на 3,7%), в прошлом месяце - 29 тыс. тонн.

Добыча сверхвязкой нефти с начала года составила 1,604 млн тонн (рост на 22%), в октябре - 171,6 тыс. тонн.

Сервисными предприятиями для "Татнефти" (MOEX:TATN) построено и сдано 496 новых скважин (снижение на 23%), в том числе 289 для эксплуатационных нужд, 12 разведочных и 195 для добычи сверхвязкой нефти.

Также "Татнефть" сообщила, что комплекс "ТАНЕКО" в январе-октябре переработал 7,165 млн тонн нефти (в октябре -735,3 тыс. тонн), произвел 7,286 млн тонн нефтепродуктов (746,9 тыс. тонн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТАТНЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОКТЯБРЬ


Похожие новости


ЛУКОЙЛ и Татнефть обсуждают совместные проекты за рубежом - Алекперов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]