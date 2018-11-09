Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Природные пожары охватили северные районы американского штата Калифорния, сообщает в пятницу газета "Ю-Эс-Эй Тудей".
В результате стихии десятки тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Закрыты школы и больницы. Несколько тысяч человек остались без электричества.
Пожары также бушуют на юге штата. В общей сложности в Калифорнии на данный момент огнем охвачено около 12 тыс. гектаров лесных массивов.
СМИ сообщали о жертвах, однако местные спасательные службы заявили, что не могут подтвердить эту информацию.
Отмечается, что лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра и отсутствия дождей.
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