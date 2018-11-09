Президент Казахстана предложил президенту РФ обсудить развитие туризма на Каспии и становление космического туризма

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на форуме межрегионального сотрудничества в пятницу предложил президенту России Владимиру Путину обсудить совершенствование транспортно-логистических инфраструктур двух стран, развитие туризма на Каспийском море и содействие становлению космического туризма.

"Несмотря на то, что проводится большая работа по развитию туризма, имеются еще ряд вопросов, требующих обсуждения. Например, это модернизация пограничных переходов на наших границах в целях комфортного прохождения туристов, совершенствование туристской транспортно-логистической инфраструктуры, развитие совместными усилиями туризма на Каспийском море, содействия становлению космического туризма и другие", - сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.

"Уважаемый Владимир Владимирович, считаю необходимым дать дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества в сфере туризма, и наши правительства должны в этом направлении поработать. Думаю, сегодня мы обсудим все эти вопросы. Поэтому я хочу заранее пожелать нам плодотворной работы", - добавил казахстанский лидер, обращаясь к президенту РФ.

По словам Н.Назарбаева, Казахстану и России необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности.

"Нужно принять системные меры для развития двустороннего туризма. Важно выгодно использовать нашу географическую близость между нашими странами, Китаем и Индией, имеющие высокие темпы роста по туризму", - отметил президент Казахстана.

Казахстанский лидер сообщил, что завершается разработка казахстанской пятилетней программы развития туризма. "Ожидаем увеличения потока туристов в Казахстан до 13 млн посетителей, создание более 60 тыс. рабочих мест. Ядром госпрограммы станут ТОП-10 туристских центров. Об этом будет сегодня сказано", - добавил он.

Н.Назарбаев и В.Путин в пятницу принимают участие в XV форуме межрегионального сотрудничества двух стран в казахстанском Петропавловске. Тема форума: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России".

Подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября 2017 года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске в 2019 году.