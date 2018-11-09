Президент Казахстана предложил президенту РФ обсудить развитие туризма на Каспии и становление космического туризма

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на форуме межрегионального сотрудничества в пятницу предложил президенту России Владимиру Путину обсудить совершенствование транспортно-логистических инфраструктур двух стран, развитие туризма на Каспийском море и содействие становлению космического туризма.
"Несмотря на то, что проводится большая работа по развитию туризма, имеются еще ряд вопросов, требующих обсуждения. Например, это модернизация пограничных переходов на наших границах в целях комфортного прохождения туристов, совершенствование туристской транспортно-логистической инфраструктуры, развитие совместными усилиями туризма на Каспийском море, содействия становлению космического туризма и другие", - сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.
"Уважаемый Владимир Владимирович, считаю необходимым дать дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества в сфере туризма, и наши правительства должны в этом направлении поработать. Думаю, сегодня мы обсудим все эти вопросы. Поэтому я хочу заранее пожелать нам плодотворной работы", - добавил казахстанский лидер, обращаясь к президенту РФ.
По словам Н.Назарбаева, Казахстану и России необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности.
"Нужно принять системные меры для развития двустороннего туризма. Важно выгодно использовать нашу географическую близость между нашими странами, Китаем и Индией, имеющие высокие темпы роста по туризму", - отметил президент Казахстана.
Казахстанский лидер сообщил, что завершается разработка казахстанской пятилетней программы развития туризма. "Ожидаем увеличения потока туристов в Казахстан до 13 млн посетителей, создание более 60 тыс. рабочих мест. Ядром госпрограммы станут ТОП-10 туристских центров. Об этом будет сегодня сказано", - добавил он.
Н.Назарбаев и В.Путин в пятницу принимают участие в XV форуме межрегионального сотрудничества двух стран в казахстанском Петропавловске. Тема форума: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России".
Подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября 2017 года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске в 2019 году.
Глава МИД Азербайджана отправился в Париж
Махачкалу временно возглавил Мурад Алиев - заместитель задержанного Гасанова
Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев
Нефть замедлила падение, Brent вернулась к $70,3 за баррель
В Китае началось строительство ЛЭП для передачи "зеленого электричества"
Саудовская Аравия рассматривает варианты на случай распада ОПЕК - WSJ
ГААД получит 4 млн манатов на строительство моста в городе Барда
Назарбаев предложил упростить визовые и миграционные режимы прикаспийских стран для развития туризма
Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»