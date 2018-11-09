В ЕС одобрена реформа по свободному перемещению неперсональных данных

Совет ЕС одобрил в пятницу реформу, призванную устранить препятствия для свободного перемещения в Евросоюзе данных, не имеющих персонального характера, объявила в Брюсселе пресс-служба совета.
"Усиление сектора данных улучшит конкурентоспособность Европы. Свободный поток данных необходим для экономического роста и создания рабочих мест, и он придаст больше гибкости нашим предприятиям. Отныне они смогут выбирать наиболее подходящего им поставщика услуг "в облаке", - приводятся в коммюнике слова федерального министра цифровых технологий и экономической деятельности председательствующей в Совете ЕС Австрии Маргарете Шрамбёк.
Как объясняют в Брюсселе, новый регламент должен придать дополнительную динамику "экономике данных" и развитию таких новых технологий, как трансграничные автономные системы и искусственный интеллект.
В итоге реформы будет запрещено ограничивать локализацию данных государствами-членами ЕС в том, что касается географической локализации хранения или обработки данных не персонального характера за исключением случаев, когда такие решения мотивированы интересами государственной безопасности. В сообщении пресс-службы отмечается, что временное соглашение Совета ЕС с Европарламентом по этому законопроекту заключено 19 июня 2018 года. Регламент должен быть подписан обоими институтами во время ноябрьской пленарной сессии Европейского парламента, после чего опубликован в "Официальном журнале" ЕС. Он вступит в силу во всех государствах-членах Евросоюза через шесть месяцев после публикации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»