Китай увеличит спрос на газ в 2035г на 160%, доля импорта вырастет до 52%

Спрос на газ в Китае к 2035 году вырастет на 160% - до 620 млрд кубометров в год по сравнению с 239 млрд кубометров в 2017 году, заявил вице-президент PetroChina International Жен Джун (Zheng Jun).
"Мы увидим золотой век для газовой отрасли в Китае до 2040 года, который стимулируется ростом населения, расширением газотранспортной инфраструктуры, развитием систем энергораспределения и снижением загрязнений окружающей среды", - передает его слова Interfax Natural Gas Daily. В 2040 году спрос достигнет своего пика, а затем начнет снижаться. К середине столетия Китай будет потреблять 695 млрд кубометров газа.
Топ-менеджер китайской компании заметил, что к 2035 году минимум 52% спроса будет покрываться за счет импорта газа как трубного, так и сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 39,6% в 2017 году.
Interfax Natural Gas Daily приводит также слова экономиста Государственного агентства по энергетике Чжи Гуо (Zhi Guo) - в 2018 году потребление газа в Китае вырастет на 13,2% - до 270 млрд кубометров газа, а в 2020 году вырастет до 320 млрд кубометров.
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