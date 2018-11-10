Помпео обеспокоен наращиванием военного потенциала КНР в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что в отношениях между США и КНР остаются "значительные разногласия" и упомянул, в том числе, действия Пекина в Южно-Китайском море.

"У нас по-прежнему есть обеспокоенность по поводу активности Китая в милитаризации Южно-Китайского моря. Мы настоятельно требуем от Китая выполнять их предыдущие обязательства в этой области", - сказал М.Помпео по итогам второго раунда американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности.

Кроме этого, он выразил беспокойство "в связи с нарастающими усилиями Китая по принуждению других (стран - ИФ) к ограничению международного пространства Тайваня".

М.Помпео также упомянул о "подавлении религиозных групп" в Китае.