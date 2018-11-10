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Дальнее зарубежье 10.11.2018 09:55

Помпео обеспокоен наращиванием военного потенциала КНР в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что в отношениях между США и КНР остаются "значительные разногласия" и упомянул, в том числе, действия Пекина в Южно-Китайском море.

"У нас по-прежнему есть обеспокоенность по поводу активности Китая в милитаризации Южно-Китайского моря. Мы настоятельно требуем от Китая выполнять их предыдущие обязательства в этой области", - сказал М.Помпео по итогам второго раунда американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности.

Кроме этого, он выразил беспокойство "в связи с нарастающими усилиями Китая по принуждению других (стран - ИФ) к ограничению международного пространства Тайваня".

М.Помпео также упомянул о "подавлении религиозных групп" в Китае.

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Тэги: США, ПОМПЕО, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]