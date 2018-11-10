12 человек погибли в Иордании в результате наводнения

По меньшей мере, 12 человек погибли в результате наводнения в Иордании, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Помимо этого, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Ливневые дожди и сильный ветер обрушились на регион Персидского залива, в особенности оказался затронут город Петра на юге Иордании, который пользуется популярностью среди туристов.

В связи с наводнением из Петры и других городов были срочно эвакуированы туристы, а также местные жители. Многие из местных жителей установили палатки в безопасных районах после того, как покинули свои дома.