12 человек погибли в Иордании в результате наводнения

По меньшей мере, 12 человек погибли в результате наводнения в Иордании, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.
Помимо этого, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Ливневые дожди и сильный ветер обрушились на регион Персидского залива, в особенности оказался затронут город Петра на юге Иордании, который пользуется популярностью среди туристов.
В связи с наводнением из Петры и других городов были срочно эвакуированы туристы, а также местные жители. Многие из местных жителей установили палатки в безопасных районах после того, как покинули свои дома.
Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана
В Баку сожалеют о решении Осло закрыть посольство в Азербайджане - МИД
Чавушоглу анонсировал организацию трехсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана
Франция выделит Грузии 35 млн евро на поддержку реформ в социальной сфере
Ряд нефтяных компаний сообщил о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС по стабилизации топливного рынка
Газпром привлек порядка 3,5 млрд евро, вплотную приближаясь к лимиту программы заимствований 2018г
Новая серия "Простоквашино" снята в стиле сюрреализма и содержит отсылки к "Утомленным солнцем"
Кровля в горящем здании супермаркета в Петербурге рухнула - МЧС
Срок следствия по делу футболистов Кокорина и Мамаева продлён на два месяца - адвокат
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»