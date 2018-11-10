Ряд нефтяных компаний сообщил о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС по стабилизации топливного рынка

Несколько нефтяных компаний в субботу сообщили о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС по стабилизации топливного рынка РФ.
Пресс-секретарь ПАО "НК "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил журналистам: "Мы первыми из всех нефтяных компаний подписали все документы и отправили их в правительство. Это было 1 ноября".
"ПАО "Газпром нефть" подтверждает подписание соглашения с Минэнерго и ФАС России о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. "Газпром нефть" в полном объеме выполняет договорённости с правительством РФ и заинтересована в дальнейшем развитии российского топливного рынка",- заявила "Газпром нефть".
"Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова подтвердил подписание соглашения с Минэнерго и ФАС России о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщил представитель компании.
В пятницу ФАС сообщила, что направила в Минэнерго подписанную версию проекта соглашения о мерах по стабилизации на рынке нефтепродуктов.
Как сообщалось, правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта следующего года. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Ряд мер касаются биржевой торговли топливом, в частности, ограничения по допуску к торгам на бирже. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введение заградительной пошлины, лицензирование экспорта не понадобятся.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязанности Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо. Подписанным постановлением устанавливаются случаи допустимости заключения подобных соглашений, определяется перечень хозяйствующих субъектов, с которыми могут быть заключены соглашения.
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