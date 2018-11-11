Около 60 детей отравились в детском саду в Узбекистане

В городе Бекабад (Ташкентская область, Узбекистан) 59 воспитанников и трое сотрудников детского сада накануне госпитализированы с диагнозом пищевое отравление, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.
По данным ведомства, в инфекционное отделение местной больницы с предварительным диагнозом "острый гастрит, гастроэнтерит" было госпитализировано 62 человека. Тяжелых случаев зафиксировано не было. Состояние у всех легкой и средней тяжести.
У госпитализированных детей и взрослых взяты анализы на бактериологическое исследование. По результатам эпидемиологического расследования, а также данных бактериологического исследования будут поставлены окончательные диагнозы.
На текущий момент из больницы уже выписано 20 человек.
Для координации противоэпидемиологических мер и оказания методической помощи местным специалистам Минздрав республики направил в Бекабад группу инфекционистов и эпидемиологов.
По факту массового пищевого отравления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
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