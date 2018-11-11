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СНГ 11.11.2018 11:23

Около 60 детей отравились в детском саду в Узбекистане

В городе Бекабад (Ташкентская область, Узбекистан) 59 воспитанников и трое сотрудников детского сада накануне госпитализированы с диагнозом пищевое отравление, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.

По данным ведомства, в инфекционное отделение местной больницы с предварительным диагнозом "острый гастрит, гастроэнтерит" было госпитализировано 62 человека. Тяжелых случаев зафиксировано не было. Состояние у всех легкой и средней тяжести.

У госпитализированных детей и взрослых взяты анализы на бактериологическое исследование. По результатам эпидемиологического расследования, а также данных бактериологического исследования будут поставлены окончательные диагнозы.

На текущий момент из больницы уже выписано 20 человек.

Для координации противоэпидемиологических мер и оказания методической помощи местным специалистам Минздрав республики направил в Бекабад группу инфекционистов и эпидемиологов.

По факту массового пищевого отравления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ДЕТСАД, ОТРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]