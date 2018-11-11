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Дальнее зарубежье 11.11.2018 12:50

Совет Европы призвал Румынию не реформировать судебную систему

Совет Европы призвал власти Румынии отказаться от планов реформы судебной системы, так как это, по мнению экспертов Совета, может помешать борьбе с коррупцией, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Если бы Румыния воплотила в жизнь наши рекомендации в области верховенства права, это стало бы важным шагом вперед", - сказал генсек Совета в интервью воскресному немецкому изданию "Вельт ам Зоннтаг".

Ранее эксперты Совета Европы в области права - так называемая Венецианская комиссия - подвергли критике планируемую реформу, отметив, что она поставит под угрозу независимость судебных органов Румынии.

В июле 2018 года большинство депутатов румынского парламента поддержали ослабление законодательства по борьбе с коррупцией. Тогда же президент Румынии по решению Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши.

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Тэги: СЕ, РУМЫНИЯ, РЕФОРМА, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]