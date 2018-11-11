Создаваемый на космодроме "Байконур" ракетный комплекс "Байтерек" должен за 40 лет вывести 240 ракет, говорится в презентации проекта, опубликованной в воскресенье главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.
"В 2022 году - проведение автономных и комплексных испытаний наземного оборудования, ввод в эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры и первый пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-5" без экипажа. В 2023-2025 годах продолжится лётная отработка пилотируемого варианта ракеты "Союз-5" в количестве трёх пусков", - говорится в презентации.
"Жизненный цикл комплекса составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 запусков с общим бюджетом $14,4 млрд", - отмечается в материалах.
Авторы презентации на основе прогноза рынка запуска космических аппаратов заявляют, что потенциал рынка для ракет-носителей среднего класса типа "Союз-5" может составить до 58% с суммарным объёмом $1,2 млрд. Речь о запусках наиболее перспективных космических аппаратов малого и среднего размера весом до 5 тонн.
"При этом РН "Союз-5" может занять около 18% этого рынка с суммарным объёмом $360 млн при шести пусках в год", - сообщается в презентации.
Авторы проекта уверены, что "Союз-5" может составить конкуренцию носителям среднего класса иностранного производства.
Если стоимость запуска российской ракеты, выводящей на опорную орбиту 17 тонн груза, составляет $60 млн, то американская Falcon 9 выводит 22,8 тонны за $56-62 млн, а европейская Arian-6 способна поднять 20 тонн, но цена ее запуска колеблется от 82 до 118 млн долларов США.
Также озвучены ближайшие планы по созданию комплекса "Байтерек".
В 2018-2019 годах планируется утвердить технико-экономическое обоснование проекта и выделение финансирования казахстанской стороной на создание наземной инфраструктуры, а также разработка эскизного проекта. В 2020-2021 годах будет разработана рабочая и конструкторская документация, изготовлены и испытаны составные части ракеты "Союз-5", а также технологическое оборудование. Также будут реконструированы здания технического и стартового комплекса.
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