Экс-президент Армении Саргсян не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах

Предвыборный пропорциональный список возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии возглавит экс-министр обороны Виген Саркисян.

Ранее на заседании совета партии в воскресенье он был избран первым заместителем председателя Республиканской партии.

"Предвыборный список возглавлю я. С.Саргсян участвовать в выборах не будет. В списке нет также имени Карена Карапетяна (экс-премьер Армении - ИФ)", - сказал В.Саркисян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.