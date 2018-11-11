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СНГ 11.11.2018 20:55

Экс-президент Армении Саргсян не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах

Предвыборный пропорциональный список возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии возглавит экс-министр обороны Виген Саркисян.

Ранее на заседании совета партии в воскресенье он был избран первым заместителем председателя Республиканской партии.

"Предвыборный список возглавлю я. С.Саргсян участвовать в выборах не будет. В списке нет также имени Карена Карапетяна (экс-премьер Армении - ИФ)", - сказал В.Саркисян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, САРГСЯН, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]