Баку призывает врио премьера Армении к действенным шагам по Карабаху вместо «голословных заявлений» - МИД Азербайджана

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от «голословных заявлений» и перейти к действенным шагам для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Обращение к международным форумам и разговоры о мире и лучшем будущем – это, конечно же, хорошо. Но самое главное – не заявлять голословно, а действовать в соответствии с тем, что было сказано», - подчеркнула А.Абдуллаева, комментируя выступление Н.Пашиняна на Парижском мирном форуме.

Она отметила, что «лучшее будущее для региона и самого Еревана тесно связано с прекращением оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и возвращением всех вынужденных переселенцев на родные земли».

«Для Армении все равно нет иного выбора, кроме как вывести свои войска с азербайджанских земель, уважать наши границы и тем самым восстановить мир и стабильность в регионе»,- отметила она.

Ф.Исазаде