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Карабахский конфликт 12.11.2018 13:33

Баку призывает врио премьера Армении к действенным шагам по Карабаху вместо «голословных заявлений» - МИД Азербайджана

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от «голословных заявлений» и перейти к действенным шагам для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Обращение к международным форумам и разговоры о мире и лучшем будущем – это, конечно же, хорошо. Но самое главное – не заявлять голословно, а действовать в соответствии с тем, что было сказано», - подчеркнула А.Абдуллаева, комментируя выступление Н.Пашиняна на Парижском мирном форуме.

Она отметила, что «лучшее будущее для региона и самого Еревана тесно связано с прекращением оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и возвращением всех вынужденных переселенцев на родные земли».

«Для Армении все равно нет иного выбора, кроме как вывести свои войска с азербайджанских земель, уважать наши границы и тем самым восстановить мир и стабильность в регионе»,- отметила она.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ШАГИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]