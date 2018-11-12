Баку призывает врио премьера Армении к действенным шагам по Карабаху вместо «голословных заявлений» - МИД Азербайджана

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от «голословных заявлений» и перейти к действенным шагам для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«Обращение к международным форумам и разговоры о мире и лучшем будущем – это, конечно же, хорошо. Но самое главное – не заявлять голословно, а действовать в соответствии с тем, что было сказано», - подчеркнула А.Абдуллаева, комментируя выступление Н.Пашиняна на Парижском мирном форуме.
Она отметила, что «лучшее будущее для региона и самого Еревана тесно связано с прекращением оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и возвращением всех вынужденных переселенцев на родные земли».
«Для Армении все равно нет иного выбора, кроме как вывести свои войска с азербайджанских земель, уважать наши границы и тем самым восстановить мир и стабильность в регионе»,- отметила она.
Ф.Исазаде
ЛУКОЙЛ подготовил контракт по блоку в Иране, но санкции США не позволяют делать инвестиции
90% резервов ЦБ Азербайджана размещено в долларах США
Инфляция в Азербайджане в октябре составила 0,2%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,4%
МЧС эвакуировало около 40 человек жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $20 тыс.
В Олимпиаде по информатике в Баку в 2019 году примут участие представители более 90 стран - замминистра
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
МВД Грузии заявило о начале расследования по факту угроз кандидату в президенты Зурабишвили
Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле, есть жертвы
Глава Минобороны Грузии рассчитывает на помощь США и НАТО в строительстве военного аэродрома
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Состоялась встреча Министра культуры Азербайджана и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане
«Norm Sement” - “Друг школьника”
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»