ЛУКОЙЛ подготовил контракт по блоку в Иране, но санкции США не позволяют делать инвестиции

Санкции США не позволяют делать инвестиции в Иране, заявил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
"Поэтому вы знаете, мы активно работали последние годы над месторождением Мансури, и у нас почти подготовлен контракт, и мы сейчас его завершаем, но, скорее всего, подписания не будет, пока не будут сняты ограничения", - сказал он.
Ранее "ЛУКОЙЛ" рассматривал возможность участия в двух проектах в Иране - Мансури и Аб-Теймур. Компания оценивала добычу нефти на каждом из двух месторождений в 140 тыс. баррелей в сутки. Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в разведку месторождений Аб-Теймур и Мансури в Иране могли составить порядка 2 млрд рублей. При этом по проекту Аб-Теймур "ЛУКОЙЛ" вел переговоры с Maersk, но после покупки последнего компанией Total переговоры были остановлены.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»