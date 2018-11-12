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Дальнее зарубежье 12.11.2018 21:03

В Берлине предъявлены обвинения подозреваемому в мошенничестве с предметами наследия Джона Леннона

Прокуратура Берлина обвинила мужчину в мошенничестве после передачи им краденых предметов наследия музыканта Джона Леннона аукционному дому в столице Германии в обмен на денежные средства, говорится в заявлении прокуратуры ФРГ, распространенном в понедельник.

"Мужчина обвиняется в том, что в октябре 2014 года в обмен на аванс в размере 785 тысяч 150 евро он передал дневники и другие личные предметы из наследия Джона Леннона, которые в 2006 году были украдены из квартиры его вдовы Йоко Оно в Нью-Йорке, аукционному дому в Берлине с целью продажи ", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Известно, что обвиняемому 59 лет, его зовут Эрхан Г., фамилия не разглашается.

Помимо дневников были украдены письма, открытки, школьная тетрадь, рисунки и пленка с записями одного из концертов Beatles, а также очки Дж.Леннона.

"Другие документы, иллюстрация и еще одни очки Джона Леннона были спрятаны в машине обвиняемого", - сказано в заявлении.

Отмечается, что все предметы были переданы адвокату Йоко Оно еще 21 сентября.

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Тэги: ФРГ, МУЗЫКАНТ, ПРЕДМЕТЫ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]