Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри подписали в понедельник в Киеве совместную декларацию о намерениях продлить на 5 лет действие Соглашения между правительствами двух стран о повышении эксплуатационной безопасности, снижении степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов на Украине.

"По результатам переговоров с Р.Перри была подписана совместная декларация о намерениях продлить на следующие пять лет действие Соглашения между правительством Украины и правительством США относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине", - сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи.

Министры также обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.

Стороны договорились и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.