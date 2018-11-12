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Дальнее зарубежье 12.11.2018 21:24

Киев и Вашингтон договорились и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри подписали в понедельник в Киеве совместную декларацию о намерениях продлить на 5 лет действие Соглашения между правительствами двух стран о повышении эксплуатационной безопасности, снижении степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов на Украине.

"По результатам переговоров с Р.Перри была подписана совместная декларация о намерениях продлить на следующие пять лет действие Соглашения между правительством Украины и правительством США относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине", - сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи.

Министры также обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.

Стороны договорились и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

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Тэги: УКРАИНА, США, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]