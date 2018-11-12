Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри подписали в понедельник в Киеве совместную декларацию о намерениях продлить на 5 лет действие Соглашения между правительствами двух стран о повышении эксплуатационной безопасности, снижении степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов на Украине.
"По результатам переговоров с Р.Перри была подписана совместная декларация о намерениях продлить на следующие пять лет действие Соглашения между правительством Украины и правительством США относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине", - сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи.
Министры также обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.
Стороны договорились и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2", который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швеции
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов для обеспечения деятельности Агентства DOST
Азербайджанская армия приведена в состояние полной боеготовности - Минобороны
Порошенко на встрече с Перри подтвердил интерес Украины к американскому опыту по разработке запасов нефти и газа
UPS удалось предотвратить первую забастовку в США с 1997г
Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара до максимума за 1,5 года
Азеригаз в январе-октябре зарегистрировал около 70,5 тыс. новых абонентов среди населения
МЧС эвакуировало около 65 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
МЧС эвакуировало около 40 жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Состоялась встреча Министра культуры Азербайджана и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане
«Norm Sement” - “Друг школьника”
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»