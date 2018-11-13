AHK Azerbaijan организует участие азербайджанских промпредприятий на выставку Z и Intec в Лейпциге в феврале 2019г

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) организует деловой визит промышленных предприятий Азербайджана в Лейпциг (Германия) с 4 по 7 февраля 2019 года для участия в выставке "Z и Intec", говорится в сообщении AHK Azerbaijan.

«Визит будет осуществлен в рамках проекта «Поощрение промышленного экспорта» и организуется для представителей азербайджанских компаний и предприятий, занятых в сферах машино- и приборостроения, машинного инжиниринга», - отмечается в информации.

По данным палаты, программа визита предусматривает участие азербайджанской делегации в семинарах, поведение рабочих встреч на предприятиях, двухсторонние встречи с выбранными компаниями Саксонии, занятыми в аналогичных сферах, а также неформальные обсуждения и другое.

«Главная цель поездки - налаживание контактов между предприятиями Азербайджана и Саксонии со схожими бизнес-профилями и в расширении двухстороннего сотрудничества», - подчеркивается в сообщении.

Участие в визите осуществляется на бесплатной основе. Компании, желающие принять участие в поездке, должны пройти регистрацию до 30 ноября 2018 года включительно на сайте https://docs.google.com/forms/d/1p9iRyQsHxoQrbyzk0DGwCSn8bPFMGAKAGjj5PIUPqt8/viewform?edit_requested=true.

Н.Аббасова