В Азербайджане в агропарках будет производиться продукции на 600 млн манатов в год – министр экономики

В Азербайджане до конца 2018 года в эксплуатацию будут введены 12 агропарков, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В настоящее время свою деятельность осуществляют 6 агропарков. До конца года в эксплуатацию будут введены еще 12 агропарков. Таким образом, к 2019 году их число достигнет 18», - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета на 2019 год.
По его словам, объем производства продукции АПК в агропарках ожидается на уровне 0,6 млрд манатов в год.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане планируется создание 45 агропарков общей площадью 192 тыс. га, из которых 28 – в сфере растениеводства, 17 – животноводства.
Б.Рустамбеков
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