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АПК 13.11.2018 13:17

В Азербайджане в агропарках будет производиться продукции на 600 млн манатов в год – министр экономики

В Азербайджане до конца 2018 года в эксплуатацию будут введены 12 агропарков, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В настоящее время свою деятельность осуществляют 6 агропарков. До конца года в эксплуатацию будут введены еще 12 агропарков. Таким образом, к 2019 году их число достигнет 18», - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета на 2019 год.

По его словам, объем производства продукции АПК в агропарках ожидается на уровне 0,6 млрд манатов в год.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане планируется создание 45 агропарков общей площадью 192 тыс. га, из которых 28 – в сфере растениеводства, 17 – животноводства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГРОПАРКИ, ВВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]