Президент Алиев утвердил контракт типа PSA между SOCAR и BP на разведку и разработку блока D230 на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о разведке, разработке и долевому распределению добычи (PSA, СРП) с перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.

Текст закона опубликован во вторник на сайте главы государства.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия. Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение 12 октября текущего года.

Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.

Площадь контрактной территории составляет 3197 кв. км. Здесь до сих пор не проводились разведочные работы.

Глубина воды на указанном блоке варьируется от 150 до 700 метров, глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров.

Ранее компания BP сообщила, что в зависимости от того, когда контракт будет ратифицирован в парламенте Азербайджана, сейсмические работы на блоке планируется начать в I-ом полугодии 2019 года.

Для SOCAR блок D230 считается перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.

Ф.Исазаде