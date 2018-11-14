США предлагают награду до $5 млн за информацию о лидере ХАМАС Салихе аль-Арури и руководителях ливанской Хезболлы Халиле Юсифе Махмуд Харбе и Хайтаме Али Табатаи, сообщил госдепартамент США.
"Программа Государственного департамента США "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лидеров ХАМАС Салиха аль-Арури и ливанской "Хезболлы" Халила Юсифа Махмуда Харба и Хайтама Али Табатабаи", - говорится в распространенном заявлении госдепа.
Салих аль-Арури является заместителем главы политического бюро ХАМАС и одним из основателей бригады "Иззедин аль-Касса" - боевого крыла движения. Как считает американский госдепартамент, Салих аль-Арури финансировал и руководил военными операциями ХАМАС на западном берегу реки Иордан и был связан с несколькими террористическими акциями и похищениями людей.
В 2014 году аль-Арури объявил об ответственности ХАМАС за теракт 12 июня 2014 года, в результате которого на Западном берегу были похищены и убиты три израильских подростка.
Халил Юсиф Махмуд Харб является советником генерального секретаря Хасана Насраллы - лидера ливанской группировки "Хезболла". По мнению госдепа, он командовал и контролировал военные операции "Хезболлы" на палестинских территориях и в ряде стран Ближнего Востока.
Хайтам Али Табатаи - один из главных военных лидеров "Хезболлы" - командовал спецназом организации в Сирии и Йемене, уточняет в заявлении.
В нем отмечается, что ХАМАС и "Хезболла" получают оружие и финансирование от Ирана, который США внесли в список стран - спонсоров терроризма.
"Госдепартамент США отнес ХАМАС и "Хезболла" к иностранным террористическим организациям в октябре 1997 года в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве, и к особо опасным международным террористическим организация в октябре 2001 года", - напомнил госдеп.
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