Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13° 16 Ноя 15° 17 Ноя 15°

Дальнее зарубежье 14.11.2018 09:12

США объявили вознаграждение за информацию о лидерах ХАМАС и "Хезболлы"

США предлагают награду до $5 млн за информацию о лидере ХАМАС Салихе аль-Арури и руководителях ливанской Хезболлы Халиле Юсифе Махмуд Харбе и Хайтаме Али Табатаи, сообщил госдепартамент США.

"Программа Государственного департамента США "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лидеров ХАМАС Салиха аль-Арури и ливанской "Хезболлы" Халила Юсифа Махмуда Харба и Хайтама Али Табатабаи", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

Салих аль-Арури является заместителем главы политического бюро ХАМАС и одним из основателей бригады "Иззедин аль-Касса" - боевого крыла движения. Как считает американский госдепартамент, Салих аль-Арури финансировал и руководил военными операциями ХАМАС на западном берегу реки Иордан и был связан с несколькими террористическими акциями и похищениями людей.

В 2014 году аль-Арури объявил об ответственности ХАМАС за теракт 12 июня 2014 года, в результате которого на Западном берегу были похищены и убиты три израильских подростка.

Халил Юсиф Махмуд Харб является советником генерального секретаря Хасана Насраллы - лидера ливанской группировки "Хезболла". По мнению госдепа, он командовал и контролировал военные операции "Хезболлы" на палестинских территориях и в ряде стран Ближнего Востока.

Хайтам Али Табатаи - один из главных военных лидеров "Хезболлы" - командовал спецназом организации в Сирии и Йемене, уточняет в заявлении.

В нем отмечается, что ХАМАС и "Хезболла" получают оружие и финансирование от Ирана, который США внесли в список стран - спонсоров терроризма.

"Госдепартамент США отнес ХАМАС и "Хезболла" к иностранным террористическим организациям в октябре 1997 года в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве, и к особо опасным международным террористическим организация в октябре 2001 года", - напомнил госдеп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕРРОРИСТЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


Похожие новости


ВВС США уничтожили 60 террористов в Сомали - АП Турция и США выступили за совместную борьбу с террористами и сохранение территориальной целостности Сирии Совбез ООН принял резолюцию США по борьбе с иностранными террористами-боевиками ФБР заявило об использовании ИГ систем PayPal и Ebay для транзакций в США Путин: США поддерживали террористов в Чечне Не хотелось бы, чтобы администрация Обамы вошла в историю как покровитель "Джабхат ан-Нусры" - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]