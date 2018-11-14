Азерлотерея отбирает подрядчика для печати лотерейных билетов

ОАО «Азерлотерея» объявило тендер на печать лотерейных билетов, отмечается в объявлении компании.

При выборе победителя тендера будут учитываться следующие критерии: низкая цена, высокое качество, сроки выполнения контракта, опыт выполнения аналогичных работ, финансовое положение.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 24 декабря 2018 года, тендерная процедура состоится 25 декабря.

АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономического развития. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.

Б.Рустамбеков