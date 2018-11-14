Шведский парламент отклонил кандидатуру лидера Умеренной партии на пост премьера

Парламент Швеции не поддержал кандидатуру главы Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра страны, передает в среду информационный портал "Локал".
"Парламент проголосовал против предложения Кристерссона по формированию правительства (под руководством - ИФ) Умеренной партии и Христианских демократов со 195 голосами "против" и 154 "за", - говорится в сообщении.
Портал отметил, что против предложения У.Кристерссона выступили "красно-зеленый" альянс Социал-демократической, Левой и Зеленой партий, а также Либералы и Партия Центра, которые обычно являются союзниками Умеренной партии.
Лидер Партии Центра Анни Леф заявила, что ее партия не поддерживает идею формирования правительства, которое в принятии решений будет полагаться на поддержку ультра-правой партии Шведских Демократов.
Лидер Либералов Ян Бьерклунд выступил с аналогичным заявлением.
"Локал" напоминает, что спикер парламента Андреас Норлен выдвинул кандидатуру У.Кристерссона на пост премьер-министра после двух месяцев переговоров в Риксдаге (парламенте Швеции), последовавших за парламентскими выборами 9 сентября.
На пресс-конференции в среду А.Норлен сообщил, что продолжит в четверг переговоры с лидерами партий. Он может еще трижды предложить кандидатов на пост премьер-министра страны. Если все эти попытки окажутся безуспешными, в Швеции пройдут внеочередные выборы.
До тех пор, пока члены Риксдага не выберут нового премьер-министра, Стефан Левен, занявший пост премьер-министр Швеции в 2014 году, останется во главе переходного правительства.
В конце сентября в парламенте Швеции прошло голосование по продлению мандата С.Левена. В результате голосования бывший премьер и лидер правящей Социал-демократической рабочей партии не смог сохранить за собой пост главы правительства.
Необходимость в голосовании по кандидатуре премьер-министра в Риксдаге возникла после того, как ни один из партийных блоков Швеции не смог набрать необходимого большинства голосов на выборах.
По итогам выборов, которые прошли в Швеции 9 сентября, правящий "красно-зеленый" альянс партий - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия зеленых - получил 144 мандата, в то время как оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы - получил 143.
В свою очередь евроскептики из партии "Шведские демократы", не входящие ни в одно из объединений заметно усилили свои позиции, набрав на 4 процентных пункта больше голосов, чем на прошлых выборах, и получив 62 мандата.
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