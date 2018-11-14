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Дальнее зарубежье 14.11.2018 18:39

Вена будет контактировать с Москвой, несмотря на шпионский скандал - Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правительство намерено поддерживать диалог с Россией, несмотря на вероятные факты шпионажа в Австрии в пользу Москвы, сообщают в среду австрийские СМИ.

"Австрия сохранит контакты с Россией, и в будущем это не изменится, однако подозрения в шпионаже всегда будут критиковать", - сказал С.Курц на пресс-конференции.

По словам канцлера, недавний шпионский скандал, тем не менее, не улучшит отношения между двумя странами.

При этом С.Курц отметил, что австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу России, скорее всего, действовал в одиночку.

Ранее австрийские СМИ сообщали, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Прокуратура подала в австрийский суд ходатайство об аресте подозреваемого до начала судебного разбирательства. В заявлении прокуратуры подчеркивалось, что офицер, вероятно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии: речь идет о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Земельный суд Зальцбурга, тем не менее, принял постановление, в соответствии с которым ходатайство прокуратуры было отклонено.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]