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Финансы 14.11.2018 17:04

Правительство планирует в 2020-2022гг постепенно сокращать трансферты из ГНФАР в госбюджет

Правительство Азербайджана планирует в 2020-2022гг сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет до 10,4 млрд манатов.

Согласно бюджетным материалам на 2019 год и последующие три года, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в следующем году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 11 млрд 364,3 млн манатов или 49,6% всех бюджетных доходов.

На 2020 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 10 млрд 858 млн манатов или 47,5% бюджетных доходов.

В 2021 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются в размере 10 млрд 496 млн манатов или 45,4% бюджетных доходов.

На 2022 год трансферты из ГНФАР запланированы на уровне 10,4 млрд манатов или 44,7%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, ТРАНСФЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]