Правительство планирует в 2020-2022гг постепенно сокращать трансферты из ГНФАР в госбюджет

Правительство Азербайджана планирует в 2020-2022гг сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет до 10,4 млрд манатов.
Согласно бюджетным материалам на 2019 год и последующие три года, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в следующем году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 11 млрд 364,3 млн манатов или 49,6% всех бюджетных доходов.
На 2020 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 10 млрд 858 млн манатов или 47,5% бюджетных доходов.
В 2021 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются в размере 10 млрд 496 млн манатов или 45,4% бюджетных доходов.
На 2022 год трансферты из ГНФАР запланированы на уровне 10,4 млрд манатов или 44,7%.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
А.Мамедов
Президент Азербайджана утвердил совместную декларацию с Таджикистаном
Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании подписанный с МИД Китая
Алиев назначил уполномоченного представителя Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря
В Азербайджане в 2019 году прогнозируют рождение 150 тыс. детей
Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн
Один человек находится в тяжелом состоянии в результате взрыва подстанции на западе Азербайджана - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Франция, Германия и Австрия приветствовали прогресс по Brexit
Второй тур выборов президента Грузии назначен на 28 ноября
Белоруссия и РФ завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз - Рапота
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Главный исполнительный директор Bakcell рассказал о цифровой трансформации на конференции в Лондоне
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»