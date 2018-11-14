Правительство планирует в 2020-2022гг постепенно сокращать трансферты из ГНФАР в госбюджет

Правительство Азербайджана планирует в 2020-2022гг сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет до 10,4 млрд манатов.

Согласно бюджетным материалам на 2019 год и последующие три года, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в следующем году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 11 млрд 364,3 млн манатов или 49,6% всех бюджетных доходов.

На 2020 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 10 млрд 858 млн манатов или 47,5% бюджетных доходов.

В 2021 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются в размере 10 млрд 496 млн манатов или 45,4% бюджетных доходов.

На 2022 год трансферты из ГНФАР запланированы на уровне 10,4 млрд манатов или 44,7%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

А.Мамедов