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Бизнес и законодательство 14.11.2018 17:09

Азербайджанские компании будут экспортировать в Болгарию орехи и гранатовый сок

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту в Болгарию орехов, сообщает министерство экономики.

«В ходе экспортной миссии в Болгарию, азербайджанская компания «Kaslar» достигла предварительной договоренности по экспорту орехов сразу с тремя болгарскими компаниями - Stil Agro ltd, My Day LLC и KaPousouz”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, азербайджанские компании «Banu Organic», «Ayan», «Sun Food» договорились с болгарскими компаниями по поставкам производимой продукции.

«Также в рамках миссии ООО «Az-Granata» достигла договоренности по экспорту гранатового сока в Болгарию и размещению продукции компании в сети супермаркетов Metro».

Как ранее сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) с 6 по 9 ноября организовал экспортную миссию в Болгарию. В состав миссии вошли 25 азербайджанских компаний.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]