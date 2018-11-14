Азербайджанские компании будут экспортировать в Болгарию орехи и гранатовый сок

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту в Болгарию орехов, сообщает министерство экономики.

«В ходе экспортной миссии в Болгарию, азербайджанская компания «Kaslar» достигла предварительной договоренности по экспорту орехов сразу с тремя болгарскими компаниями - Stil Agro ltd, My Day LLC и KaPousouz”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, азербайджанские компании «Banu Organic», «Ayan», «Sun Food» договорились с болгарскими компаниями по поставкам производимой продукции.

«Также в рамках миссии ООО «Az-Granata» достигла договоренности по экспорту гранатового сока в Болгарию и размещению продукции компании в сети супермаркетов Metro».

Как ранее сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) с 6 по 9 ноября организовал экспортную миссию в Болгарию. В состав миссии вошли 25 азербайджанских компаний.

Б.Рустамбеков