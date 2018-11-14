Азербайджанские компании будут экспортировать в Болгарию орехи и гранатовый сок

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту в Болгарию орехов, сообщает министерство экономики.
«В ходе экспортной миссии в Болгарию, азербайджанская компания «Kaslar» достигла предварительной договоренности по экспорту орехов сразу с тремя болгарскими компаниями - Stil Agro ltd, My Day LLC и KaPousouz”, - отмечается в сообщении.
Кроме того, азербайджанские компании «Banu Organic», «Ayan», «Sun Food» договорились с болгарскими компаниями по поставкам производимой продукции.
«Также в рамках миссии ООО «Az-Granata» достигла договоренности по экспорту гранатового сока в Болгарию и размещению продукции компании в сети супермаркетов Metro».
Как ранее сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) с 6 по 9 ноября организовал экспортную миссию в Болгарию. В состав миссии вошли 25 азербайджанских компаний.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»