На переговорах по Brexit еще предстоит большая работа, заявляют в ЕС

Сторонам переговоров по Brexit еще предстоит проделать длинный путь, заявил в четверг координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье.
"Что касается меня, в ближайшие дни я буду работать с моей командой вместе с государствами-членами ЕС, а также с Европейским парламентом над текстом совместной политической декларации относительно будущих отношений", - сообщил он в Брюсселе, выступая перед СМИ с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
По его словам, эта работа будет интенсивной. "Наша цель - доработать политическую декларацию с Соединенным Королевством, чтобы Европейский Совет мог затем ее утвердить", - сказал М.Барнье.
Он сообщил, что отправится в Страсбург, чтобы обсудить состояние дел с Европейским парламентом и учесть его позицию для завершающего этапа переговоров.
По его словам, нельзя терять ни минуты времени.
Накануне ЕС и британское правительство согласовали соглашения по выходу Великобритании из ЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»