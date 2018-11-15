В Эстонии против появления копий НАТО в лице европейской армии

Эстонские политики с недоверием относятся к предложению президента Франции Эмманюэля Макрона о создании европейской армии.

"Главной и действительной гарантией военной безопасности Эстонии является Североатлантический пакт НАТО", - заявил министр юстиции Урмай Ренсалу (Urmas Reinsalu) на состоявшихся в среду вечером межпартийных дебатах на эстонском телевидении.

"Во всем перспективам, которые пытаются сервировать как так называемые уравновешивание или альтернатива НАТО, мы должны относиться трезво и осторожно. Появление копий НАТО не в наших жизненных интересах", - считает глава Минюста.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) выразил уверенность, что, например, Германия никогда не отдаст Европейскому парламенту права отправлять немецких солдат за границу.

"Это вопрос, где суверенитет государств останется", - уверен глава внешнеполитического ведомства.

По мнению председателя входящей в парламент Консервативной народной партии Эстонии Марта Хельме (Mart Helme), "подобная инициатива в области безопасности должна быть согласована с Соединенными штатами Америки".

Участники дебатов высказывались за сохранение приоритета НАТО в вопросах безопасности, и что для Эстонии главным гарантом безопасности должен оставаться альянс.

Э. Макрон на этой неделе заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны. Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая во вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.