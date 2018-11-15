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СНГ 15.11.2018 14:08

ЕСПЧ вынес решение в пользу Навального по делу против России

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла окончательный вердикт по делу "Навальный против России" в пользу оппозиционера Алексея Навального, говорится в судебном решении, распространенном в четверг.

"Суд постановил, что Россия обязана выплатить истцу (А.Навальному - ИФ) 50 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12 тыс. 653 евро с целью покрытия судебных издержек", - отмечается в документе.

В тексте решения отмечается, что суд подтвердил позицию, в соответствии с которой российские власти нарушили права А.Навального, а аресты оппозиционера "были политически мотивированы".

Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, усмотрев в шести случаях из семи нарушения права истца на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека). Также суд выявил нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений).

В соответствии с февральским решением ЕСПЧ, правительство РФ обязано выплатить А.Навальному 63,7 тыс. евро за задержания во время массовых собраний в период с 2012 по 2014 годы.

Обе стороны судебного процесса, как Россия, так и сам А.Навальный, выразили желание отправить дело на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.

Решение Большой палаты ЕСПЧ, которая обладает апелляционными полномочиями, является финальным.

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, в 2012 и 2014 годах А.Навального задерживали в связи с незаконным участием в нескольких собраниях, после чего ему были предъявлены обвинения в нарушении административного законодательства. "Дело касается жалобы истца на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали, признавали виновным в административных правонарушениях. Он считает, что его права были нарушены, а действия (российских властей - ИФ) были политически мотивированными", - говорилось в сообщении суда.

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Тэги: ЕСПЧ, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ВЕРДИКТ


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