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Власти Йемена поддерживают мирную инициативу ООН

Йеменское правительство поддерживает предложение организовать под эгидой ООН новый раунд мирных переговоров с повстанцами, сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".

Согласно заявлению президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади, он отдал распоряжения "поддерживать любые усилия, которые гарантируют соблюдение интересов народа Йемена в достижении устойчивого мира".

В то же время в заявлении говорится, что власти в любом случае намерены вернуть себе контроль над портом Ходейда, который удерживают повстанцы.

"Битва йеменского народа для освобождения Ходейды неотвратима, через войну или мир", - отмечается в заявлении.

Новый раунд мирных переговоров по Йемену планируется провести в конце ноября в Швеции.

Накануне проправительственные силы объявили о том, что останавливают наступление на Ходейду, которое длилось уже 12 дней.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что, тем не менее, прекращение огня официально объявлено не было. Кроме того, бои продолжились в провинциях Хадджа, Эль-Байда и Саада.

Ходейда находится под контролем повстанцев с 2014 года. Летом 2018 года йеменские военные начали операцию по освобождению этого стратегически важного города. В частности, именно через Ходейду в Йемен поступает основная часть гуманитарной помощи по линии ООН.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОНФЛИКТ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]