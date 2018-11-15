Власти Йемена поддерживают мирную инициативу ООН

Йеменское правительство поддерживает предложение организовать под эгидой ООН новый раунд мирных переговоров с повстанцами, сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".
Согласно заявлению президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади, он отдал распоряжения "поддерживать любые усилия, которые гарантируют соблюдение интересов народа Йемена в достижении устойчивого мира".
В то же время в заявлении говорится, что власти в любом случае намерены вернуть себе контроль над портом Ходейда, который удерживают повстанцы.
"Битва йеменского народа для освобождения Ходейды неотвратима, через войну или мир", - отмечается в заявлении.
Новый раунд мирных переговоров по Йемену планируется провести в конце ноября в Швеции.
Накануне проправительственные силы объявили о том, что останавливают наступление на Ходейду, которое длилось уже 12 дней.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что, тем не менее, прекращение огня официально объявлено не было. Кроме того, бои продолжились в провинциях Хадджа, Эль-Байда и Саада.
Ходейда находится под контролем повстанцев с 2014 года. Летом 2018 года йеменские военные начали операцию по освобождению этого стратегически важного города. В частности, именно через Ходейду в Йемен поступает основная часть гуманитарной помощи по линии ООН.
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