Третий британский министр покидает пост из-за соглашения по Brexit

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей объявила в четверг об уходе в отставку из-за проекта соглашения по Brexit.

"Ранее этим утром я проинформировала премьер-министра (Терезу Мэй - ИФ) о том, что я выхожу из её кабинета (министров - ИФ)", - написала она в своем Twitter.

За последние сутки это третий британский министр, заявивший об уходе в связи с Brexit.

Ранее об отставках объявили министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.