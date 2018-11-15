Третий британский министр покидает пост из-за соглашения по Brexit

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей объявила в четверг об уходе в отставку из-за проекта соглашения по Brexit.
"Ранее этим утром я проинформировала премьер-министра (Терезу Мэй - ИФ) о том, что я выхожу из её кабинета (министров - ИФ)", - написала она в своем Twitter.
За последние сутки это третий британский министр, заявивший об уходе в связи с Brexit.
Ранее об отставках объявили министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»