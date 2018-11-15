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Дальнее зарубежье 15.11.2018 14:19

Третий британский министр покидает пост из-за соглашения по Brexit

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей объявила в четверг об уходе в отставку из-за проекта соглашения по Brexit.

"Ранее этим утром я проинформировала премьер-министра (Терезу Мэй - ИФ) о том, что я выхожу из её кабинета (министров - ИФ)", - написала она в своем Twitter.

За последние сутки это третий британский министр, заявивший об уходе в связи с Brexit.

Ранее об отставках объявили министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]