Ситуация вокруг Brexit привела британское правительство к хаосу - лидер лейбористов

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что предварительное соглашение Лондона с ЕС о Brexit повергло британское правительство в хаос.
"Правительство находится в хаосе", - заявил лидер оппозиции, выступая в палате общин британского парламента.
"Соглашение о выходе и политическая декларация являются огромной и вредной ошибкой", - сказал Дж.Корбин, дискутируя с главой кабинета Терезой Мэй.
Ранее в четверг в знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit, договоренность о котором было достигнуто накануне, о выходе из британского правительства заявили министры по делам Brexit, по делам Северной Ирландии, а также труда и по делам пенсий. Кроме того, в отставку подали несколько заместителей министров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»