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Дальнее зарубежье 15.11.2018 16:44

Ситуация вокруг Brexit привела британское правительство к хаосу - лидер лейбористов

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что предварительное соглашение Лондона с ЕС о Brexit повергло британское правительство в хаос.

"Правительство находится в хаосе", - заявил лидер оппозиции, выступая в палате общин британского парламента.

"Соглашение о выходе и политическая декларация являются огромной и вредной ошибкой", - сказал Дж.Корбин, дискутируя с главой кабинета Терезой Мэй.

Ранее в четверг в знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit, договоренность о котором было достигнуто накануне, о выходе из британского правительства заявили министры по делам Brexit, по делам Северной Ирландии, а также труда и по делам пенсий. Кроме того, в отставку подали несколько заместителей министров.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОППОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]