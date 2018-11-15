Ситуация вокруг Brexit привела британское правительство к хаосу - лидер лейбористов

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что предварительное соглашение Лондона с ЕС о Brexit повергло британское правительство в хаос.

"Правительство находится в хаосе", - заявил лидер оппозиции, выступая в палате общин британского парламента.

"Соглашение о выходе и политическая декларация являются огромной и вредной ошибкой", - сказал Дж.Корбин, дискутируя с главой кабинета Терезой Мэй.

Ранее в четверг в знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit, договоренность о котором было достигнуто накануне, о выходе из британского правительства заявили министры по делам Brexit, по делам Северной Ирландии, а также труда и по делам пенсий. Кроме того, в отставку подали несколько заместителей министров.