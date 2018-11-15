Меркель рада договоренности о Brexit, отмечает, что впереди много работы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рада договоренности по Brexit, но как британской стороне, так и представителям ЕС, еще предстоит много работы.
"Я рада, что в долгих и непростых переговорах удалось сформировать предложение... Это предложение согласовали как Мишель Барнье, так и британские переговорщики", - сказала канцлер журналистам в четверг.
Она заявила, что рассчитывает на то, что Лондон начнет детальную проверку текста соглашения. Этим займется и Брюссель.
"27 стран - участников должны проанализировать много страниц и обсудить их с национальными парламентами", - указала канцлер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»