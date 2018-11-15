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Дальнее зарубежье 15.11.2018 17:47

Меркель рада договоренности о Brexit, отмечает, что впереди много работы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рада договоренности по Brexit, но как британской стороне, так и представителям ЕС, еще предстоит много работы.

"Я рада, что в долгих и непростых переговорах удалось сформировать предложение... Это предложение согласовали как Мишель Барнье, так и британские переговорщики", - сказала канцлер журналистам в четверг.

Она заявила, что рассчитывает на то, что Лондон начнет детальную проверку текста соглашения. Этим займется и Брюссель.

"27 стран - участников должны проанализировать много страниц и обсудить их с национальными парламентами", - указала канцлер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]