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СНГ 16.11.2018 13:14

Киргизия нацелена на укрепление отношений с партнерами и соседями - Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отмечает позитивные изменения в отношениях с внешнеполитическими партнерами страны за год его работы на посту главы государства.

"За этот год мы провели последовательную работу по восстановлению, улучшению и укреплению международных, внешнеполитических отношений в первую очередь с нашими стратегическими партнерами и соседями - Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем, Турцией, Туркменистаном, институтами Евросоюза", - заявил президент Киргизии в пятницу в интервью агентству "24.kg".

С.Жээнбеков также указал, что "вступление Киргизии в Евразийский экономический союз было обусловлено необходимостью развивать и укреплять экономику государства"

"В рамках ЕАЭС улучшены условия труда кыргызстанских мигрантов в России", - отметил он.

С.Жээнбеков напомнил, что в ходе неоднократных встреч и переговоров с руководством РФ была "объявлена так называемая "миграционная амнистия" в отношении соотечественников, которые попали в черный список российских миграционных служб".

По его словам, "еще более укрепило позиции Киргизии на международной арене" проведение в стране Саммит совета сотрудничества тюркоязычных государств с участием президентов Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана и премьер-министра Венгрии.

"Для решения региональных проблем хорошую площадку создает Саммит глав государств Центральной Азии. Это замечательный диалог соседних стран. Мы за столом переговоров вместе находим точку соприкосновения по многим региональным вопросам. Уверен, и в будущем саммит поможет соседям взаимодействовать и развиваться", - отметил С.Жээнбеков.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации границ, президент Киргизии сказал, что "с Узбекистаном завершен процесс делимитации 85% госграницы, а по оставшимся 15% ведется активная работа". "И, насколько мне известно, имеются значительные сдвиги в этом вопросе", - отметил С.Жээнбеков.

"С Таджикистаном также ведется серьезная работа по делимитации госграниц", - добавил президент Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВНЕШПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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