Великобритания выйдет из-под юрисдикции Европейского суда - Мэй

Выход Великобритании из ЕС отразится и на отношениях Лондона с юридическими структурами союза, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы более не будем находиться под юрисдикцией Европейского суда", - сказала она в пятницу в эфире британской радиостанции Эл-Би-Си.

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Проектом соглашения предусмотрено, что любые решения, принятые Европейским судом будут распространяться на Великобританию лишь на время переходного периода.