Великобритания выйдет из-под юрисдикции Европейского суда - Мэй

Выход Великобритании из ЕС отразится и на отношениях Лондона с юридическими структурами союза, заявила премьер-министр Тереза Мэй.
"Мы более не будем находиться под юрисдикцией Европейского суда", - сказала она в пятницу в эфире британской радиостанции Эл-Би-Си.
Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Проектом соглашения предусмотрено, что любые решения, принятые Европейским судом будут распространяться на Великобританию лишь на время переходного периода.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»