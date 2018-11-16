Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 16° 18 Ноя 13° 19 Ноя 10° 14°

Дальнее зарубежье 16.11.2018 12:31

Великобритания выйдет из-под юрисдикции Европейского суда - Мэй

Выход Великобритании из ЕС отразится и на отношениях Лондона с юридическими структурами союза, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы более не будем находиться под юрисдикцией Европейского суда", - сказала она в пятницу в эфире британской радиостанции Эл-Би-Си.

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Проектом соглашения предусмотрено, что любые решения, принятые Европейским судом будут распространяться на Великобританию лишь на время переходного периода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЕС, СУД


Похожие новости


Мэй уверена, что Brexit принесет Великобритании экономическое процветание Британское правительство не рассматривает ситуацию, при которой Brexit может не состояться - Мэй Мэй заявила, что соглашение о Brexit отвечает национальным интересам Великобритании Премьер попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit Фунт упал максимальными темпами за полтора года после отставки трех британских министров Третий британский министр покидает пост из-за соглашения по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]