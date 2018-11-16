Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в пятницу, что в сфере торговли мировое сообщество может столкнуться с "холодной войной", спровоцированной разногласиями между США и КНР.
"Реальный риск состоит в том, что все мы будем втянуты в "холодную войну" между Китаем и США, в которой все страны, в том числе европейские, будут в проигрыше", - приводят его слова западные СМИ.
"Эта открытая война в сфере торговли станет самоубийством для всей мировой экономики. Торговая война - не очень умный шаг", - отметил министр.
По его словам, Китай обязан сделать ряд уступок, в том числе и в том, что касается проблем кражи интеллектуальной собственности, ограниченного доступа на китайские рынки, уважения международных норм, свободы навигации в международных водах Южно-Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь западных стран.
С 24 сентября США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что они вырастут до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.
Одновременно новые пошлины на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.
Ранее стороны взаимно повысили пошлины на продукцию стоимостью $34 млрд.
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