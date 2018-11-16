Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 14° 18 Ноя 14° 19 Ноя 14°

Бизнес и законодательство 16.11.2018 18:46

Реформы позволили Азербайджану подняться на 25-ое место в рейтинге Doing Business – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что текущая политическая и макроэкономическая стабильность являются факторами, стимулирующими местных и иностранных инвесторов.

«За 10 месяцев 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12%, тогда как общий экспорт возрос на 37%. Это все положительно влияет на макроэкономическую стабильность и курс маната. Неслучайно, уровень макроэкономической стабильности в Азербайджане очень хороший, инфляция составляет всего 2,4%», - сказал И.Алиев в пятницу на церемонии ввода в строй ряда предприятий на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

По его словам, ввод в строй новых предприятий на территории парка является сигналом для местных и иностранных инвесторов – вкладывайте в Азербайджан.

И.Алиев подчеркнул, что согласно последнему отчету Doing Business, опубликованному Всемирным банком, Азербайджан за год продвинулся с 57-го на 25-ое место. «Такое продвижение в рейтинге является логичным результатом проводимых реформ. Doing Business является основным фактором для инвесторов – вкладывать деньги или нет. Общая стабильность и развитие в Азербайджане, безусловно, еще более стимулируют местных и иностранных инвесторов. Неслучайно, за последние 15 лет в экономику Азербайджана вложено $250 млрд инвестиций», - отметил глава государства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕФОРМЫ, ВБ, РЕЗУЛЬТАТ


Похожие новости


ВБ: Главная задача нового правительства Азербайджана – продолжить структурные реформы и повысить экономическую устойчивость Рекомендации ВБ властям Азербайджана при проведении реформ касаются 5 пунктов – экономист банка ВБ отмечает успешные реформы Азербайджана в сфере начала бизнеса, получения разрешений на строительство

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]