Реформы позволили Азербайджану подняться на 25-ое место в рейтинге Doing Business – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что текущая политическая и макроэкономическая стабильность являются факторами, стимулирующими местных и иностранных инвесторов.

«За 10 месяцев 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12%, тогда как общий экспорт возрос на 37%. Это все положительно влияет на макроэкономическую стабильность и курс маната. Неслучайно, уровень макроэкономической стабильности в Азербайджане очень хороший, инфляция составляет всего 2,4%», - сказал И.Алиев в пятницу на церемонии ввода в строй ряда предприятий на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

По его словам, ввод в строй новых предприятий на территории парка является сигналом для местных и иностранных инвесторов – вкладывайте в Азербайджан.

И.Алиев подчеркнул, что согласно последнему отчету Doing Business, опубликованному Всемирным банком, Азербайджан за год продвинулся с 57-го на 25-ое место. «Такое продвижение в рейтинге является логичным результатом проводимых реформ. Doing Business является основным фактором для инвесторов – вкладывать деньги или нет. Общая стабильность и развитие в Азербайджане, безусловно, еще более стимулируют местных и иностранных инвесторов. Неслучайно, за последние 15 лет в экономику Азербайджана вложено $250 млрд инвестиций», - отметил глава государства.

А.Азизов