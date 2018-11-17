Экстренная посадка в Берлине летевшего из Москвы в Лондон лайнера могла быть вызвана разгерметизацией

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон, мог экстренно приземлиться в Берлине из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"По предварительным данным, командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты - 3 тыс. метров", - сказал источник.
Экипажу была дана рекомендация следовать на ближайший аэродром. "Самолет благополучно приземлился в Берлине. Никто не пострадал", - сказал источник.
Среди пассажиров как россияне, поданные Великобритании, так и граждане третьих стран.
Ранее пресс-секретарь объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф сообщил "Интерфаксу", что летевший из Москвы в Лондон лайнер British Airways экстренно приземлился в Берлине около 19:30 мск. Он не сообщил причин остановки. "Мы называем это технической промежуточной посадкой", - уточнил он.
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