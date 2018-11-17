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Дальнее зарубежье 17.11.2018 11:19

Экстренная посадка в Берлине летевшего из Москвы в Лондон лайнера могла быть вызвана разгерметизацией

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон, мог экстренно приземлиться в Берлине из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"По предварительным данным, командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты - 3 тыс. метров", - сказал источник.

Экипажу была дана рекомендация следовать на ближайший аэродром. "Самолет благополучно приземлился в Берлине. Никто не пострадал", - сказал источник.

Среди пассажиров как россияне, поданные Великобритании, так и граждане третьих стран.

Ранее пресс-секретарь объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф сообщил "Интерфаксу", что летевший из Москвы в Лондон лайнер British Airways экстренно приземлился в Берлине около 19:30 мск. Он не сообщил причин остановки. "Мы называем это технической промежуточной посадкой", - уточнил он.

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Тэги: ФРГ, САМОЛЕТ, ПРИЗЕМЛЕНИЕ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]