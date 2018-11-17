Адвокат Ассанжа назвала обвинения США против основателя WikiLeaks угрозой свободе прессы

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон в пятницу заявила, что обвинения США против ее подзащитного ставят под угрозу свободу прессы в целом.
"Расследование в отношении WikiLeaks создает опасный прецедент для всех СМИ", - сказала она в эфире американской программы "Демократия сейчас".
"Каждый должен быть обеспокоен тем, что на самом деле значат эти обвинения (для свободы прессы - ИФ)", - добавила Дж.Робинсон.
Ее слова прозвучали после того, как ранее в пятницу появилась информация о том, что в США Дж.Ассанжу предъявлены обвинения. По данным газеты "Вашингтон пост", Минюст США не планировал обнародовать данные об обвинениях, поскольку они не подлежат разглашению.
Американская газета "Уолл стрит джорнэл" со ссылкой на собственные источники сообщила, что обвинения против основателя WikiLeaks могут включать нарушение закона о шпионаже, который криминализирует публикацию информации, касающейся национальной обороны.
Дж.Ассанж стал объектом расследования американского Минюста в 2010 году после того, как его организация опубликовала тысячи секретных сообщений о войне в Афганистане.
В 2012 году Эквадор предоставил Дж.Ассанжу политическое убежище. С тех пор основатель WikiLeaks живет в посольстве этой страны в Лондоне.
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