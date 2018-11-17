Аргентинская подлодка затонула год назад вследствие взрыва - представитель ВМС

Первичное обследование обнаруженной аргентинской подлодки "Сан-Хуан", которая затонула год назад, указало на то, что на ней произошел взрыв, ставший причиной ее гибели, сообщил в субботу журналистам и родственникам погибших подводников командующий военной базы "Мар-дель-Плата" Габриэль Аттис.
По его словам, корпус лодки цел, но сильно деформирован вследствие взрыва. При этом по разрешению органов аргентинской юстиции он показал три фотографии погибшей подлодки.
Г.Аттис подтвердил, что подлодка была обнаружена на глубине 870 метров именно в том районе, о котором ранее сообщила компания "Оушн инфинити", занимавшаяся поисками.
В ночь на субботу военно-морские силы Аргентины распространили в "Твиттере" сообщение об обнаружении подлодки.
"Министерство обороны и Военно-морские силы информируют, что сегодня при обследовании зоны 24, проводимом компанией "Оушн инфинити", на глубине 800 м получена положительная идентификация подлодки "Сан-Хуан"", - говорится в сообщении.
Географических координат "зоны 24" в сообщении не приводится.
Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян 15 ноября 2017 года. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".
На борту субмарины находились 44 человека.
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