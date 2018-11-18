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Дальнее зарубежье 18.11.2018 09:59

ЕС требует привлечь к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи

С самого начала "дела Джамала Хашкаджи" Европейский союз выступал с ясным призывом провести тщательное, достоверное и прозрачное расследование убийства саудовского журналиста, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"ЕС принял к сведению заявление властей Саудовской Аравии от 15 ноября о последнем развитии в их расследовании, однако остается необходимым четко прояснить обстоятельства, связанные с этим ужасным преступлением, а также обеспечить привлечение к ответственности всех виновных", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

По ее словам, надлежащий судебный процесс станет "важным элементом обеспечения справедливости в данном случае, о которой просит международное сообщество, а также семья и друзья покойного Джамала Хашкаджи".

При этом глава европейской дипломатии отметила, что "противодействие смертной казни во всех случаях и при любых обстоятельствах - это давняя позиция Европейского союза".

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем внимательно следить за результатами расследования, и мы будем продолжать настаивать, что Королевство Саудовская Аравия должно принять меры для обеспечения того, чтобы подобное никогда не повторилось", - подчеркнула Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ЖУРНАЛИСТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]