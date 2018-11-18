Восемь оленеводов, дрейфовавших на льдине в Якутии, спасены - МЧС

Спасатели МЧС эвакуировали восьмерых оленеводов, которые сутки дрейфовали на льдине в море на севере Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.
"Оленеводов эвакуировали. Все живы, состояние удовлетворительное, пройдут медицинское обследование, в случае если необходима будет медицинская помощь, при серьезных повреждениях их доставят в Усть-Куйгу", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, льдину, на которой находились восемь оленеводов из местного сельскохозяйственного кооператива "Мултук", в минувшую субботу во время рыбалки оторвало от острова Большой Ляховский Булунского района. По спутниковому телефону люди связались с главой общины, сообщив, что их уносит в море, также передав свои координаты.
В воскресенье утром из Якутска на помощь людям вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
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