Восемь оленеводов, дрейфовавших на льдине в Якутии, спасены - МЧС

Спасатели МЧС эвакуировали восьмерых оленеводов, которые сутки дрейфовали на льдине в море на севере Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

"Оленеводов эвакуировали. Все живы, состояние удовлетворительное, пройдут медицинское обследование, в случае если необходима будет медицинская помощь, при серьезных повреждениях их доставят в Усть-Куйгу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, льдину, на которой находились восемь оленеводов из местного сельскохозяйственного кооператива "Мултук", в минувшую субботу во время рыбалки оторвало от острова Большой Ляховский Булунского района. По спутниковому телефону люди связались с главой общины, сообщив, что их уносит в море, также передав свои координаты.

В воскресенье утром из Якутска на помощь людям вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.