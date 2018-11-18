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СНГ 18.11.2018 16:55

Восемь оленеводов, дрейфовавших на льдине в Якутии, спасены - МЧС

Спасатели МЧС эвакуировали восьмерых оленеводов, которые сутки дрейфовали на льдине в море на севере Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

"Оленеводов эвакуировали. Все живы, состояние удовлетворительное, пройдут медицинское обследование, в случае если необходима будет медицинская помощь, при серьезных повреждениях их доставят в Усть-Куйгу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, льдину, на которой находились восемь оленеводов из местного сельскохозяйственного кооператива "Мултук", в минувшую субботу во время рыбалки оторвало от острова Большой Ляховский Булунского района. По спутниковому телефону люди связались с главой общины, сообщив, что их уносит в море, также передав свои координаты.

В воскресенье утром из Якутска на помощь людям вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТИЯ, ОЛЕНЕВОДЫ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]