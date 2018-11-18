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Дальнее зарубежье 18.11.2018 14:46

Следующие семь дней в контексте Brexit станут решающими для Британии - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что в связи с ситуацией вокруг Brexit предстоящая неделя будет иметь ключевое значение для судьбы Соединенного Королевства.

"Эти следующие семь дней будут решающими, они будут (определять - ИФ) будущее этой страны", - сказала премьер в интервью телеканалу "Скай-ньюз".

Она отметила, что консультации о проекте соглашения по Brexit продолжаются.

Также Т.Мэй, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что, по ее информации, в комитет 1922 Консервативной партии пока не поступили все 48 писем с выражением недоверия в адрес премьера, необходимых для последующего голосования.

Она подчеркнула, что смена руководства партии в данный момент не сделает переговоры по Brexit легче.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэму Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование.

В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако проект соглашения, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании. Так, в Великобритании после достижения договоренности по Brexit свои посты покинули сразу несколько членов кабинета, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]