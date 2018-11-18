Следующие семь дней в контексте Brexit станут решающими для Британии - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что в связи с ситуацией вокруг Brexit предстоящая неделя будет иметь ключевое значение для судьбы Соединенного Королевства.
"Эти следующие семь дней будут решающими, они будут (определять - ИФ) будущее этой страны", - сказала премьер в интервью телеканалу "Скай-ньюз".
Она отметила, что консультации о проекте соглашения по Brexit продолжаются.
Также Т.Мэй, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что, по ее информации, в комитет 1922 Консервативной партии пока не поступили все 48 писем с выражением недоверия в адрес премьера, необходимых для последующего голосования.
Она подчеркнула, что смена руководства партии в данный момент не сделает переговоры по Brexit легче.
Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэму Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование.
В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.
Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако проект соглашения, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании. Так, в Великобритании после достижения договоренности по Brexit свои посты покинули сразу несколько членов кабинета, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.
Глава Народного фронта задержан в результате несанкционнированного шествия в Баку - полиция
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Баку выразит решительный протест Вашингтону в связи с визитом Бако Саакяна в США - МИД
Избавить российский картофель от колорадского жука без генетических модификаций невозможно - ученый
Азербайджан инвестировал в экономику Грузии более $3 млрд – министр
Аттестация сотрудников таможенных пунктов завершится до 1 декабря - ГТК
Эксперты WWF считают, что популяцию диких тигров в Азии еще можно восстановить
Совершившая самоподрыв в Грозном женщина могла являться уроженкой Дагестана - источник
Смертница взорвала себя в Грозном, жертв и пострадавших нет - МВД
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»