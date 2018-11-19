Вьетнам выдал РФ разрешение на центр ядерных исследований

Вьетнам выдал России разрешение на центр ядерных исследований.
"Сегодня наши друзья из Вьетнама выдали разрешение на работу центра ядерных исследований", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим вьетнамским коллегой Нгуеном Суан Фуком.
Как сообщалось, в июне 2017 года "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по строительству во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ). До этого в феврале "Росатом" представил Вьетнаму проект такого центра на базе исследовательского реактора.
В соответствии с потребностями Вьетнама, на площадке ЦЯНТ планируется разместить многофункциональный исследовательский водо-водяной реактор бассейнового типа номинальной мощностью до 15 МВт. Его будут дополнять лаборатории по производству радиоизотопов для ядерной медицины, анализа грунтовых вод, почвы и руды для горнодобывающей промышленности, а также для проведения исследований в области материаловедения.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года национальное собрание Вьетнама одобрило отказ от планов строительства двух АЭС на 4000 МВт в партнерстве с Россией и Японией из-за дефицита средств.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»